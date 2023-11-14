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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

Мэр Москвы также напомнил о появлении круглогодичных регулярных пассажирских маршрутов на Москве-реке В 2023 году в Москве было построено рекордное количество крупных транспортных объектов, как сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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