Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

Мэр Москвы также напомнил о появлении круглогодичных регулярных пассажирских маршрутов на Москве-реке В 2023 году в Москве было построено рекордное количество крупных транспортных объектов, как сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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