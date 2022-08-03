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Очередной удар нанесли по Алине Кабаевой

Очередной удар нанесли по Алине Кабаевой

США обнародовали очередной пакет санкций, направленный против Российской Федерации. В «чёрном списке» Америки оказалась и Алина Кабаева.

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