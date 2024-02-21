Захарова: Запад обманул мировое сообщество за счет Минского соглашения

Западные страны за счет Минского соглашения обманули не только жителей, но и все мировое сообщество. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии