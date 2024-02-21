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Парламентская газета

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Захарова: Запад обманул мировое сообщество за счет Минского соглашения

Захарова: Запад обманул мировое сообщество за счет Минского соглашения

Западные страны за счет Минского соглашения обманули не только жителей, но и все мировое сообщество. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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