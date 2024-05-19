Украина к концу года потеряет Харьков, следом — Одессу. Львов спасёт только НАТО: И это — "лучший сценарий" Ходорковского*

Сбежавший из России олигарх-иноагент Михаил Ходорковский* озвучил свой "лучший сценарий" для ВСУ. Всё для украинской армии плохо: Украина к концу года потеряет Харьков, следом — Одессу, а Львов спасёт только НАТО.