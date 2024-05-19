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Украина к концу года потеряет Харьков, следом — Одессу. Львов спасёт только НАТО: И это — "лучший сценарий" Ходорковского*

Украина к концу года потеряет Харьков, следом — Одессу. Львов спасёт только НАТО: И это — "лучший сценарий" Ходорковского*

Сбежавший из России олигарх-иноагент Михаил Ходорковский* озвучил свой "лучший сценарий" для ВСУ. Всё для украинской армии плохо: Украина к концу года потеряет Харьков, следом — Одессу, а Львов спасёт только НАТО.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Бредни Ходорковского, автор, оставьте себе для изучения.
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
А львов пусть забирает польша вместе с этими утырками и неучами.....пусть панам горшки моют и кулубнику вырощувають.....
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16 час.

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