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Аршавин — о запрете компьютерных игр для Соболева: «Это невозможно сделать»

Аршавин — о запрете компьютерных игр для Соболева: «Это невозможно сделать»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слухи о нападающем петербуржцев Александре Соболеве.

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