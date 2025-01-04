Прокатные сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1 млрд рублей

Сборы сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» превысили 1 млрд рублей после трёх дней проката, следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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