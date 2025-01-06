Русские войска успешно предотвратили прорыв украинских сил к Большому Солдатскому в Курской области. В ходе операции у хутора Бердин были уничтожены основные силы противника, включая 4 танка и 18 бронированных машин.
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