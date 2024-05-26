Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    лицедей на сцене понять можно, лицедей по жизни это предательство и лицемерие ,вот так два порока сопровождают его по..."Я никакой не пат...
  • Тимур Богданов
    А вы тетенька идиотный атеист. Наверное весь покрыт тату, поэтому и принять это не можешь...  Признаться в собственно...Священнослужитель...
  • Александр Кологривов
    Да, Вы, батенька - православнутый идиот.Священнослужитель...

Источники заявили о задержании советника главы Орловской области: "Снова привязка к местности, военная техника и лица бойцов"

Источники заявили о задержании советника главы Орловской области: "Снова привязка к местности, военная техника и лица бойцов"

Военные волонтёры и СМИ сообщили о задержании советника орловского губернатора Сергея Лежнева. В военных пабликах ранее прокатился ряд критических замечаний в отношении Лежнева, мол, он якобы засветил позиции военных на передовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх