Источники заявили о задержании советника главы Орловской области: "Снова привязка к местности, военная техника и лица бойцов"

Военные волонтёры и СМИ сообщили о задержании советника орловского губернатора Сергея Лежнева. В военных пабликах ранее прокатился ряд критических замечаний в отношении Лежнева, мол, он якобы засветил позиции военных на передовой.
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