Японцы ходят на свидание в масках

Преодолеть стеснение иногда просто невозможно, тем более замкнутым японцам-отаку (любителям аниме). Но им же тоже хочется найти себе пару, потому специально для них в Японии устраивают дейтинги для стеснительных – в масках Пикачу! .
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