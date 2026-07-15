НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

56% пользователей Спортса’’ считают, что Испания выиграет ЧМ-2026 после победы над Францией

Пользователи Спортса’’ считают, что Испания станет чемпионом мира. После победы испанцев над Францией (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 на Спортсе’’ вышел опрос на тему того, выиграют ли испанцы мундиаль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии