Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Участники СВО по телемосту пообщались с курсантами танкового училища в Казани

Участники СВО по телемосту пообщались с курсантами танкового училища в Казани

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа, выполняющие задачи в зоне специальной операции, поучаствовали в видеоконференции с курсантами Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища, выпускниками которого они являются.

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