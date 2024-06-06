Председателем СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств нападения собаки на ребенка в Нижегородской области

В эфире информационной программы на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в селе Нарышкино Нижегородской области ротвейлер набросился на девочку, когда она зашла во внутренний двор к соседке.
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