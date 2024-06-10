Анатолий Вассерман выступил против отмены ЕГЭ

Член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман выступил против принятия законопроекта, которым предлагается удалить из закона «Об образовании» понятия «единый государственный экзамен», «результаты ЕГЭ», «минимальное количество баллов ЕГЭ» и другие.
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