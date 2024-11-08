«ЦГ»: Военэксперт Шлепченко ответил западным критикам истребителей Су-57

По информации издания «Царьград», перед международным авиасалоном Airshow China российские истребители Су-57 подверглись критике со стороны некоторых западных аналитиков, тесно связанных с конкурирующими авиапроизводителями в США.
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