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ТАСС

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Бойцы "Востока" сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ и операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали ротацию и снабжение подразделений ВСУ, уничтожив живую силу, опорные пункты и технику противника, в Запорожской области.

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