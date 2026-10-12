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Царьград

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Экс-инженер депо в Златоусте заплатит 1,5 млн за взятки РЖД

Экс-инженер депо в Златоусте заплатит 1,5 млн за взятки РЖД

Бывший главный инженер вагонного ремонтного депо в Златоусте признан виновным в систематической передаче денег должностным лицам ОАО «РЖД» в 2019–2023 годах и оштрафован на 1,5 млн рублей.

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