Экс-инженер депо в Златоусте заплатит 1,5 млн за взятки РЖД

Бывший главный инженер вагонного ремонтного депо в Златоусте признан виновным в систематической передаче денег должностным лицам ОАО «РЖД» в 2019–2023 годах и оштрафован на 1,5 млн рублей.
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