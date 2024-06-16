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"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

В ходе разгоревшейся в парламенте Армении дискуссии, премьер Пашинян сделал очередное резонансное заявление, подчеркнув, что Ереван в обязательном порядке выйдет из состава ОДКБ, так как "пути назад нет".

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Комментарии
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Резидент 007
Эх армяне. Ваш премьер никакой пользы для Армении не принёс. А Алиев в это время подготовил армию, купил новое оружие и показал всем как надо воевать в Карабахе. Вот увидите, что совсем скоро Пашинян сбежит из Армении с наворованными деньгами в ЕС или в США.
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