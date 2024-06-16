"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

Резидент 007

Эх армяне. Ваш премьер никакой пользы для Армении не принёс. А Алиев в это время подготовил армию, купил новое оружие и показал всем как надо воевать в Карабахе. Вот увидите, что совсем скоро Пашинян сбежит из Армении с наворованными деньгами в ЕС или в США.