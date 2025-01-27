🚰 Сегодня больше 40 улиц в Симферополе остались без воды Отключение водоснабжения в столице Крыма связано с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе, сообщают в МинЖКХ РК.
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🚰 Сегодня больше 40 улиц в Симферополе остались без воды Отключение водоснабжения в столице Крыма связано с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе, сообщают в МинЖКХ РК.