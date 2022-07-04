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Что происходит в Лисичанске: Киев отвел войска или позорно сбежал от русских - позиция Зеленского

Что происходит в Лисичанске: Киев отвел войска или позорно сбежал от русских - позиция Зеленского

ВСУ отошли от Лисичанска, но вернутся. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, что буквально вчера глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил русскому лидеру Владимиру Путину о том, что ЛНР полностью освобождена.

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