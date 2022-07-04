Что происходит в Лисичанске: Киев отвел войска или позорно сбежал от русских - позиция Зеленского

ВСУ отошли от Лисичанска, но вернутся. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, что буквально вчера глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил русскому лидеру Владимиру Путину о том, что ЛНР полностью освобождена.
ВСУ отошли от Лисичанска, но вернутся. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, что буквально вчера глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил русскому лидеру Владимиру Путину о том, что ЛНР полностью освобождена.
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