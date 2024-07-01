Отключение электроэнергии в х. 1я- Березовка ⚡️⚡️⚡️ 1 июля с 09 до 16 час по следующим адресам: ул. Продольная, 9-13, 6 ул.
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Отключение электроэнергии в х. 1я- Березовка ⚡️⚡️⚡️ 1 июля с 09 до 16 час по следующим адресам: ул. Продольная, 9-13, 6 ул.