Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

Пациенты здесь могут получить всю необходимую лечебно-диагностическую помощь В Москве продолжается активная модернизация системы здравоохранения, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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