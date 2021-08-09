Ученый предсказал превращение коронавируса «еще в одну причину простуды»

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер написал в своей статье для журнала Spectator 8 августа, что коронавирус в скором времени превратится еще в одну причину простуды наравне с другими коронавирусами.
Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер написал в своей статье для журнала Spectator 8 августа, что коронавирус в скором времени превратится еще в одну причину простуды наравне с другими коронавирусами.
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