На ямочный ремонт дорог в Братске в 2024 году направят 92 млн рублей

Мэр Братска Сергей Серебренников провел инспекцию мероприятий по очищению улиц от остатков противоскользящего материала и оценил готовность городской дорожной службы к проведению весеннего ремонта асфальтового покрытия, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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