Шойгу: Россия требует вывода ВСУ из новых регионов РФ и отказа Киева от НАТО

Российские власти вновь озвучили свои ключевые требования по окончанию конфликта на Украине. Заявление об этом сделал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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