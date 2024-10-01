Юрист объяснила, в каких странах лучше всего открыть личный банковский счет

Подойдут банки Армении, Грузии и Казахстана После введения санкций против банков РФ многие россияне столкнулись с необходимостью открыть банковские счета за рубежом для ведения бизнеса, путешествий или работы с иностранной валютой.
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