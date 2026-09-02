Удары Ирана нанесли многомиллиардный ущерб объектам американской разведки на Ближнем Востоке — NBC News

Александр Ростовцев. Иранские ракетные и дроновые удары серьёзно повредили здания и оборудование американских разведслужб в регионе.
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