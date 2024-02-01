Убийце женщины и ее двухлетней дочери в Краснодаре просят дать пожизненное

Убийце женщины и ее двухлетней дочери в Краснодаре просят дать пожизненноеЗа жестокое убийство своей возлюбленной и ее маленькой дочери в Краснодаре, убийца из Адыгеи должен провести в колонии всю свою жизнь.
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