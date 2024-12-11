Брянская епархия поддержала бойцов ударных беспилотников

Настоятель храма святого мученика Иоанна Воина и руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Брянской епархии иерей Константин Васильев передал гуманитарную помощь бойцам одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север».