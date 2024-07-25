В Германии подняли вопрос о политической цензуре в западных соцсетях

Политика как она есть

Член Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Бакхейт поднял вопрос о политической цензуре в западных соцсетях на фоне сообщений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о предложенной ему как главе соцсети X «тайной сделке».