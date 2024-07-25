Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Виктор Луговой
    У многокоптеров - безусловно. А самолётный тип по своей природе, ащмт, планер и должен уметь спланировать.США интегрируют у...
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В Германии подняли вопрос о политической цензуре в западных соцсетях

В Германии подняли вопрос о политической цензуре в западных соцсетях

Член Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Бакхейт поднял вопрос о политической цензуре в западных соцсетях на фоне сообщений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о предложенной ему как главе соцсети X «тайной сделке».

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