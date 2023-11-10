Для жителей Ростокина открыли регистрацию на онлайн-курс по улучшению работоспособности

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает желающих жителей района Ростокино на бесплатный онлайн-курс «Майнд-фитнес: как увеличить интеллектуальную выносливость и повысить продуктивность».
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