РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Для жителей Ростокина открыли регистрацию на онлайн-курс по улучшению работоспособности

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает желающих жителей района Ростокино на бесплатный онлайн-курс «Майнд-фитнес: как увеличить интеллектуальную выносливость и повысить продуктивность».

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