Политика как она есть

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Реальный образ украины

Реальный образ украины

И мёртвые дети Донбасса приходят во сне.Давайте рассмотрим ситуацию с альтернативной точки зрения.И поговорим о творчестве.

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Комментарии
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Александр Симакин
Смерть нацистам, только смерть, перековывать там нечего!
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13 час.
Виктор Рыбаков
Поэтому-то останавливаться и нельзя!
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13 час.
елена куприянова
Любимые наши хаккеры, а чтоб вам не заполонить Хохляндии её любимыми людоедскими блюдами в обрамлениии жовто-блакитные приправ с вилами-трезубцми. Чтоб вкуснее жрать и помнить жрут свою плоть, своих детей. И каждый миг, включил комп- пообедал. Сделайте доброе дело, вы ВСЁ можете
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11 час.

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