Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины.
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