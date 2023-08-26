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Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье

Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины.

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