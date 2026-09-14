Топ-менеджер Rambler&Co Цыпер назвал главной валютой для СМИ доверие

Единственной валютой для медиа на фоне текущего потока контента стали доверие, а не объемы трафика. Об этом на юбилейном фестивале креативных индустрий G8 в ходе авторской лекции заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.