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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Учебно-методический сбор с представителями финансовых подразделений прошел в Бобруйске.

Учебно-методический сбор с представителями финансовых подразделений прошел в Бобруйске.

Сегодня начальники финансовых подразделений ведомства и их заместители во главе с начальником финансово-экономического управления департамента полковником милиции Вадимом ИВАНОЧКО собрались в Бобруйске для проведения учебного сбора.

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