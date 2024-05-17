Учебно-методический сбор с представителями финансовых подразделений прошел в Бобруйске.

Сегодня начальники финансовых подразделений ведомства и их заместители во главе с начальником финансово-экономического управления департамента полковником милиции Вадимом ИВАНОЧКО собрались в Бобруйске для проведения учебного сбора.
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