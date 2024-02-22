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Медведев назвал смену риторики Запада насчет поражения РФ частью пропаганды

Медведев назвал смену риторики Запада насчет поражения РФ частью пропаганды

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что смена риторики в западных СМИ насчет поражения РФ является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы.

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