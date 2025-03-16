Как употребление вина может спасти от операции по удалению катаракты. Неожиданный факт

Исследование, проведенное офтальмологической клиникой Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust и Институтом офтальмологии Университетского колледжа Лондона, показало, что употребление вина в умеренных количествах снижает риск необходимости операции по удалению катаракты на 23%.
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