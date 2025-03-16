Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как употребление вина может спасти от операции по удалению катаракты. Неожиданный факт

Как употребление вина может спасти от операции по удалению катаракты. Неожиданный факт

Исследование, проведенное офтальмологической клиникой Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust и Институтом офтальмологии Университетского колледжа Лондона, показало, что употребление вина в умеренных количествах снижает риск необходимости операции по удалению катаракты на 23%.

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