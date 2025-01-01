Kingdom Come: Deliverance отдают бесплатно в Epic Games Store — можно забрать и пройти до выхода Kingdom Come: Deliverance IIЕсли получить игру сейчас — прохождение можно успеть завершить к релизу второй части 4 февраля 2025 года.
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