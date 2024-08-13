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Трамп допустил, что в случае победы на выборах в США, ему удастся «вновь поладить» с Путиным

Трамп допустил, что в случае победы на выборах в США, ему удастся «вновь поладить» с Путиным

Он также заявил, что 30 лет назад у Байдена был «низкий IQ», а сейчас «его нет вообще»Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью бизнесмену и инженеру Илону Маску заявил, что считает президента России Владимира Путина «хорошим переговорщиком».

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