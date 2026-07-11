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Что скрывают пески Сахары: взгляд под дюны

Что скрывают пески Сахары: взгляд под дюны

Когда я впервые задумалась о том, что же на самом деле находится под бескрайними песками Сахары, то поймала себя на мысли, что мое воображение рисует лишь бесконечное продолжение дюн вглубь, этакий песчаный океан до самого ядра Земли.

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