В Поморье сохранится тёплая и ветреная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +10,+15 градусов, на северо-востоке — до +5Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +10,+15 градусов, на северо-востоке — до +5Синоптики обещают ветер северо-западный и северный 5-10 метров в секунду.