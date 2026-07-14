Сегодня,14 июля, ровно год, как не стало Амочаева Григория Петровича, мужа, папы, дедушки. Память о тебе всегда в наших сердцах.
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Сегодня,14 июля, ровно год, как не стало Амочаева Григория Петровича, мужа, папы, дедушки. Память о тебе всегда в наших сердцах.
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