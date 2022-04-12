Дзюба, кажется, ошибся. «Бавария» - за бортом, а «подводники» Унаи Эмери - в полуфинале Лиги чемпионов!

Получивший от Артёма Дзюбы обидное и прощальное «тренеришка» Унаи Эмери выдал очередную феерию. В Мюнхене «Вильярреал» под руководством испанского специалиста, который в своё время после недолгого пребывания у руля «Спартака» был оправлен в отставку, свёл к ничейному результату 1:1 ответную четвертьфинальную игру Лиги чемпионов с «Баварией».
Популярные статьи
- Не подписали! Во Львове две украинские чемпионки мира изгнаны из федерации
- Денис Глушаков дал совет легионерам: Если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед
- «Мои рубли застряли в России, жду, когда снова откроются банковские переводы», - голкипер «Авангарда» о незавидной доле легионеров в КХЛ
Свежие комментарии