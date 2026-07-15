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Хабиб – о доходах с бизнеса: «В Дагестане все, что я делаю, – благотворительность. Ну, 70% – может, и больше»

Хабиб сказал, что ничего не зарабатывает с бизнеса в Дагестане. «В Дагестане все, что я делаю, – благотворительность.

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