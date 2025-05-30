Первый китайский 6-нм внутренний графический процессор с предполагаемой производительностью RTX 4060, был выпущен

Lisuan Technology, китайский производитель графических карт, объявил через официальный аккаунт компании в WeChat, что его готовящаяся к выпуску видеокарта G100 успешно включилась, что стало важной вехой в ее развертывании.
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