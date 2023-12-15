Мошенники обманули жительницу Арзамаса при продаже козы в интернете

В неприятную историю попала жительница Арзамаса, решившая через интернет продать козу. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, женщина дала объявление, и через несколько дней ей позвонил мужчина, назвавшийся покупателем.
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