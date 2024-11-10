Включать печку сразу или после прогрева? Совет механика для сохранения жизни мотора

С наступлением холодов вопрос о включении печки в автомобиле становится особенно актуальным. Многие водители задаются вопросом: включать ли обогреватель сразу после запуска двигателя или лучше подождать, пока мотор прогреется? Рассмотрим этот вопрос детально, опираясь на мнение экспертов и технические особенности работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС).