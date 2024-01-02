Почему «Коалиция-СВ» осталась с одним орудийным стволом

Предполагаемая компоновка двуствольной «Коалиции-СВ»Спаренная «Коалиция-СВ»Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех», заявил, что в конце декабря опытно-промышленная партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» появится на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)