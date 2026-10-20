Самым дорогим грибом, растущим на территории России, является черный летний трюфель, стоимость которого может достигать 50 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый «Теремок». ...
- И «Достучаться до л...
- Глава минобороны ...
Хорошо, что фотка есть. Пойду лес перекапывать, вдруг это чудо и у нас в Сибири есть, а мужики-то и не знают.