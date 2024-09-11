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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле сгорел приют для кошек "Бусинка". Удалось спасти более 700 животных

В Барнауле сгорел приют для кошек "Бусинка". Удалось спасти более 700 животных

Более двух часов продолжалась эвакуация питомцев и полное тушение пожара Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле во время пожара в приюте для бездомных животных "Бусинка" спасены более 700 животных, к сожалению, несколько кошек погибли, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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