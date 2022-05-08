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«Похоронный марш» для ЦСКА. Что случилось с армейским клубом?

«Похоронный марш» для ЦСКА. Что случилось с армейским клубом?

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал качество игры армейцев после поражения в 28 туре РПЛ от «Сочи» (0:1).

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